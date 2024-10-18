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Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı

Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı... İşte detaylar...

Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı

Faruk Tuncel, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

 Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı


Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Özlem duyduğum yavru vatan. Birkaç hafta önce Petek Dinçöz'ün sahnesinde buradaydım, bir iki şarkı söyleyince teklif geldi, bizde değerlendirdik" dedi.

 Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı


14 ESER HAZIR
7-8 yıldır bir albüm üzerinde çalışıyorum diyen Faruk Tuncel, "Pandemi araya girince albümü ertelemek zorunda kaldım. Bütün sanatçı arkadaşlarım artık gülmeye başladı. "Faruk abi, albüm çıkmıyor mu? Olmazsa şarkıları bize ver biz okuyalım" diye. 14 eser bitti ama ben şarkılarımı ikişer, ikişer okumak istiyorum. Hayatımdaki ilk albümüm" dedi.

Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı
Uzun yıllardır sahne alan şarkıcı, "Albüm için neden bu kadar geç kaldınız?" sorununa, "Kendimle ilgili bir durum bu. Kız kardeşimi kaybettim, tam albüme hazırlandık başlayacağız sırada. Kardeşimi kaybedince hayata küstüm. 15 sene ara verdim. Tam yeniden yapacağım, "İbrahim Tatlıses sordu, ne zaman albüm geliyor?" diye... Annem rahmetli oldu. Bunda bir hayır var diye bekledik. 'Şemmame' okuyacaktım İbrahim Abi'ye verdim, o okudu. İbrahim Tatlıses'in klibinde 'Şemmame' klibinde bile oynadım. Çocuklarım ve torunlarıma hatıra kalsın" diye konuştu.

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