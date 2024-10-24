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Faris Akarsu hayatını kaybetti

Faris Akarsu hayatını kaybetti

Faris Akarsu hayatını kaybetti

Birçok ünlü şarkıcının müzik öğretmeni olan Faris Akarsu, yaşamını yitirdi. Akarsu'nun vefatını, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı duyurdu.

Faris Akarsu hayatını kaybetti
Yapılan açıklamada, "İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'mıza uzun yıllar emek vermiş, verdiği Batı Müziği, Kompozisyon ve Analizi, Piyano, Toplu İcra ve Batı Müziği Solfej dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş duayen hocamız Faris Akarsu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi.

Faris Akarsu hayatını kaybetti
Murat Boz da baş sağlığı mesajı yayınladı. Boz, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli müzik insanlarından bir tanesiydi sevgili hocam Faris Akarsu. Vefat haberini almaktan dolayı çok büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ben dahil benim gibi yüzlerce öğrenciye çok emeğiniz geçti. Hakkınız ödenmez. Nurlar içinde uyuyun. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

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