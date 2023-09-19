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Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu

Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu. İşte detaylar...

Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu

Farah Zeynep Abdullah, Murathan Mungan'ın “İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı...” paylaşımına kadına şiddet göndermeli sert bir cevap vermişti.

Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu
Yılmaz Güney için "Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği" yorumunda bulunan Farah Zeynep Abdullah'a, Yılmaz Güney'in ailesinden tepki geldi. Ailenin avukatı, birkaç saat önce Farah Zeynep Abdullah'a dava açtıklarını açıkladı.

Farah Zeynep Abdullah suç duyurusunda bulundu
Abdullah, PKK'larca ölüm tehdidi aldığını söyleyeren suç duyurusunda bulundu.

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