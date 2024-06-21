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Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı! İşte detaylar...

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!

Farah Zeynep Abdullah, bir muza 104 lira 79 kuruş ödedi.

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!
Oyuncu, ödediği paraya tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah'ın bir muza verdiği para dudak uçuklattı!
Abdullah, fişi Instagram'dan paylaştı.

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