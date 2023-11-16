Bihter filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, filmin galasına 124 bin TL'lik elbisesiyle katıldı.



Ama Abdullah'ın kıyafeti sosyal medyada kullanıcılarını ikiye böldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.