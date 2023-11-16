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Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter filmindeki galasında giydiği kıyafetin ücreti dudak uçuklattı

Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter filmindeki galasında giydiği kıyafetin ücreti dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter filmindeki galasında giydiği kıyafetin ücreti dudak uçuklattı

Bihter filminin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, filmin galasına 124 bin TL'lik elbisesiyle katıldı.

Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter filmindeki galasında giydiği kıyafetin ücreti dudak uçuklattı
Ama Abdullah'ın kıyafeti sosyal medyada kullanıcılarını ikiye böldü.

 

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