 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e yoğun ilgi

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde geldikleri AVM’de ilk durakları dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan oyuncu çift, uzun süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyerek alışveriş yaptı.

Sonrasında Parle’de yemek yiyen ve sohbet eden Özçivit, ailesinin oldukça neşeli ve keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. Yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen ve yoğun bir ilgiye maruz kalan çift, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Oyuncu çiftin, şık tarzı ve birbirlerine uyumu ise gözlerden kaçmadı.

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