Fahriye Evcen'in kolyeleri dikkat çekti

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, tatile devam ediyor.



Burak Özçivit ile evli olan oyuncu, Karan ve Kerem adındaki iki oğlunun baş harflerinin olduğu K harfini kolye yaptığı görüldü.

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