  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası... İşte detaylar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası pozları...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası

İkili, çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı. 

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası

Evcen, küçük oğlu Kerem ile oynadığı fotoğrafı da yayınladı. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çağatay Ulusoy'un yeni işine çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Çağatay Ulusoy'un yeni işine çok şaşıracaksınız!

Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? Çok şaşıracaksınız!

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması
  Magazin

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması

Yargı dizisinde yer alan Funda Arar, oyunculuğa devam edecek mi?
  Magazin

Yargı dizisinde yer alan Funda Arar, oyunculuğa devam edecek mi?

Ünlü çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerini bekliyor
  Magazin

Ünlü çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerini bekliyor

Pınar Eliçe yılanlı kostümle sahnelere döndü
  Magazin

Pınar Eliçe yılanlı kostümle sahnelere döndü