Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası pozları...

İkili, çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Evcen, küçük oğlu Kerem ile oynadığı fotoğrafı da yayınladı.

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