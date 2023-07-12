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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı. İşte detaylar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı

Kuruluş Osman'da yer alan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ile Kerem'le tatile gitti.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı
Bodrum'da evleri olan çift, tekne keyfi yaptı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı
Yeni tekne aldığı söylenen Özçivit, eşiyle çıktığı Mavi Tur'dan paylaşım yaptı.

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