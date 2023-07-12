Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Mavi Tur'a çıktı

Kuruluş Osman'da yer alan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ile Kerem'le tatile gitti.



Bodrum'da evleri olan çift, tekne keyfi yaptı.



Yeni tekne aldığı söylenen Özçivit, eşiyle çıktığı Mavi Tur'dan paylaşım yaptı.

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