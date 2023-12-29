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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in alacağı ücret dudak uçuklattı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in alacağı ücret dudak uçuklattı... İşte detaylar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in alacağı ücret dudak uçuklattı

TV8'de yer alan '2. Sayfa' programından Umut Ünver'in haberine göre; 2017 yılında evlenen ve Karan ve Kerem adında iki çocuğu olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir servete imza attı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in alacağı ücret dudak uçuklattı
Çift, bir mobilya markasından toplam 80 milyon TL aldı. Birçok reklamda boy gösteren ikilinin alacağı fiyat dudak uçuklattı.

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