Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Kerem bir yaşına girdi.



Çift, çocuklarına doğum günü partisi düzenledi.



Oyuncular, çocukları Karan ve Kerem ile poz verdi.

Kareler, sosyal medyada gündem oldu.

Çifte beğeni yağdı.

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