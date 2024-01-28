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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir yaşına giren oğlu Kerem'e doğum günü partisi yaptı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir yaşına giren oğlu Kerem'in doğum gününü kutladı. İşte detaylar...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir yaşına giren oğlu Kerem'e doğum günü partisi yaptı

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Kerem bir yaşına girdi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir yaşına giren oğlu Kerem'e doğum günü partisi yaptı
Çift, çocuklarına doğum günü partisi düzenledi.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir yaşına giren oğlu Kerem'e doğum günü partisi yaptı
Oyuncular, çocukları Karan ve Kerem ile poz verdi.

 Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir yaşına giren oğlu Kerem'e doğum günü partisi yaptı

Kareler, sosyal medyada gündem oldu.

 Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bir yaşına giren oğlu Kerem'e doğum günü partisi yaptı

Çifte beğeni yağdı.

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