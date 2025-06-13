 Fadik Sevin Atasoy kanseri yendiğini açıkladı

BloombergHT’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konukları Fadik Sevin Atasoy ve Emel Göksu oldu. Fadik Sevin Atasoy birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kitledi.

ANNE BEN BUNU TAŞIYAMIYORUM

Aslı Şafak’ın sorusu üzerine Atasoy şu sözleri söyledi "Hastalık sürecinde bazı zamanlarda anneme 'Anne ben bunu taşıyamıyorum' dedim. Annem bana 'Hemen banyoya gidiyorsun, makyajını yapıyorsun, kahkahanı atıyorsun ve yaşamaya devam ediyorsun' diyerek beni yataktan kaldırmışlığı var. Bitiyor dedim bitti küllerimden yeniden doğdum."

KIZIMIN HASTALIĞINI ÖĞRENİNCE BAĞIRA BAĞIRA AĞLADIM

Emel Göksu kızının hastalığıyla ilgili şu sözleri söyledi: "Ben acı ile karşılaştığım vakit onlara hiç belli etmem çok dik dururum çok doğalmış gibi davranırım ama onlar gidince başlarım ağlamaya bağıra bağıra ağlarım."

HASTA OLDUĞUMU ANNEMDEN 2 SENE SAKLADIM

Fadik Sevin Atasoy hasta olduğunu annesinden 2 sene boyunca sakladığını söyledi.

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