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Fadik Sevin Atasoy ayakta alkışlandı

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy ayakta alkışlandı. İşte detaylar...

Fadik Sevin Atasoy ayakta alkışlandı

Fadik Sevin Atasoy, Danimarka Büyükelçiliği’nin özel davetlisi olarak katıldığı gecede, iki dilde seslendirdiği müzikal performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

 Fadik Sevin Atasoy ayakta alkışlandı

Dünyaca ünlü sanatçı Fadik Sevin Atasoy, Danimarka Krallığı’nın Avrupa Birliği Başkanlığı görevini üstlenmesi dolayısıyla Danimarka Büyülelçiliği’nde verilen özel davete konuk sanatçı olarak katıldı.

 Fadik Sevin Atasoy ayakta alkışlandı

Atasoy, yazarlığını da yaptığı tek kişilik müzikali Muse 90401'in şarkılarını, İngilizce ve Türkçe olarak seslendirdi. Sanatçı, iki dilde sahnelediği müzikal performansıyla konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

 Fadik Sevin Atasoy ayakta alkışlandı

Fadik Sevin Atasoy'un İngilizce yazıp oynadığı, dünya prömiyerini Amerika'da yapan Muse 90401 Bir Esin Perisi, Boulder Festivali’nden “En İyi Yapım” ödülü ile dönmüş, İngiltere, Danimarka, Los Angeles ve Avustralya’da seyirci ile buluşmuştu.

 Fadik Sevin Atasoy ayakta alkışlandı

Muse 90401, New York, Broadway’de pek çok ünlü sanatçının sahne aldığı The Row Theater’da, dünyanın en büyük tek kişilik oyunlar festivali olarak bilinen 'United Solo Performans Festivali”nde ilk kez bir Türk sanatçının oyunu olarak sahnelendi. Müzikal, Altın Küre Ödülleri Başkanı Aida Takla tarafından “dahiyane bir oyun” olarak övgüye layık görüldü. Oyun ayrıca, Danimarka Kültür Enstitüsü’nün özel davetiyle, Kopenhag'da da sahnelendi.

 Fadik Sevin Atasoy ayakta alkışlandı


ANNE KIZ AYNI PROJEDE
Gecede Fadik Sevin Atasoy'u annesi oyuncu Emel Göksu da yalnız bırakmadı. Emel Göksu, kızının uluslararası başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirirken, Fadik Sevin Atasoy da annesiyle birlikte rol alacakları yeni bir projeye çalıştıklarını söyledi.

 

Atasoy projeyle ilgili olarak; “Danimarka Kültür Enstitüsü ve temsilcisi Füsun Alan Eriksen ile birçok kez sanatsal işbirliği içinde olduk. Gelecek yıl prömiyerini yapacağımız yeni bir projemiz var. Danimarkalı bir yazar ve yönetmenin sahneleyeceği oyunda annemle birlikte oynayacağız. Projenin ön yapım çalışmalarına başladık. Annemle birlikte rol almanın heyecanı benim için çok başka” dedi.

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