Ezra’dan iddialı çıkış

Genç şarkıcı Ezra, 11 Ağustos’ta çıkacak olan ve söz müziği Yıldız Tilbe’ye ait ‘Aşk Kazanacak’ şarkısı ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Şarkıcı Gülşen’in de yeğeni olan Ezra’ya yeni projesinde Yıldız Tilbe’den tam destek geldi.

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