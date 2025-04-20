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Ezgi Şenler nişanlandı

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler nişanlandı. İşte detaylar...

Ezgi Şenler nişanlandı

Ezgi Şenler, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ezgi Şenler nişanlandı
Oyuncu, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile nişanlandı

 Ezgi Şenler nişanlandı

Ankara'da aile arasında gerçekleşen kız isteme ve nişan törenindeki fotorğafları Şenler, Instagram'dan paylaştı.

Ezgi Şenler nişanlandı
Şenler ile futbolcu menajeri Ömer Gürgen evliliğe ilk adımı atmış oldu.

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