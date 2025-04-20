Ezgi Şenler, evlilik yolunda ilk adımı attı.



Oyuncu, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile nişanlandı

Ankara'da aile arasında gerçekleşen kız isteme ve nişan törenindeki fotorğafları Şenler, Instagram'dan paylaştı.



Şenler ile futbolcu menajeri Ömer Gürgen evliliğe ilk adımı atmış oldu.

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