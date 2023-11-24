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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bebeklerini kucağına aldı.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinden mutlu haber geldi. İşte detaylar...

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bebeklerini kucağına aldı.

Gazete Magazin'in haberine göre; Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, bebeklerini kucağına aldı.

 Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı bebeklerini kucağına aldı.

Çiftin bir erkek çocuğu oldu. İşletmeci Mustafa Aksakallı ile oyuncu Ezgi Mola, 4 yıllık ilişkilerini 8 Mayıs'ta evlilikle taçlandırmıştı. Mosa ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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