Gazete Magazin'in haberine göre; Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, bebeklerini kucağına aldı.

Çiftin bir erkek çocuğu oldu. İşletmeci Mustafa Aksakallı ile oyuncu Ezgi Mola, 4 yıllık ilişkilerini 8 Mayıs'ta evlilikle taçlandırmıştı. Mosa ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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