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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

Ünlü çift Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor. İşte detaylar...

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, boşanma kararı aldı.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

İki yıldır birlikte olan çiftin Can adında oğlu bulunuyor.

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Çift son olarak Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı''nın Çorum'daki düğününe katılmıştı.

 

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