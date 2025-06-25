Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, boşanma kararı aldı.

İki yıldır birlikte olan çiftin Can adında oğlu bulunuyor.



Çift son olarak Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı''nın Çorum'daki düğününe katılmıştı.

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