Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Mustafa Aksakallı ile evli olan oyuncu, karnı burnunda karelerini Instagram'dan yayınladı.
Altı aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Mola'nın karelerine beğeni yağdı.
Çift, erkek bebeklerinin olacağını duyurmuştu.
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