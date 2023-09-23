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Ezgi Mola'dan hayranları bakın ne istiyor?

Ezgi Mola'dan hayranları bakın ne istiyor? İşte detaylar...

Ezgi Mola'dan hayranları bakın ne istiyor?

 

Yedi aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Ezgi Mola, “Daha çok yanımda olmasını istiyorum” diyerek şakayla gönderme yaptığı eşi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı’ndaydı. Canı zeytinyağlı yemek çekince evlerinin yakınlarındaki Osmanlı yemekleri yapan bir restoranda soluğu alan ikili, el ele objektiflere yansıdı. Hayli kilo aldığı görülen ünlü oyuncu, son dönemde hamilelerin duasının kabul gördüğü inanışıyla herkesin kendisinden dua istediğini anlatıp, doğum için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Ezgi Mola'dan hayranları bakın ne istiyor?

“Hamilelerin duası kabul olurmuş. Bu sebeple sokakta gördüğüm sevenlerim benden dua istiyor” diyen Ezgi Mola, doğum için yurtdışını düşünüp düşünmediği sorusu üzerine “İki ya da iki buçuk ayım var doğuma. Doğum burada Türkiye’de olacak muhtemelen. Yani sağlığa bağlı biraz da doktorumla konuşuyorum, her şey yolunda şükür” şeklinde konuştu.

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