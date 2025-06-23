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Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın Bodrum'da romantik akşam yemeği

Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın Bodrum'da romantik akşam yemeği. İşte detaylar...

Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın Bodrum'da romantik akşam yemeği

Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın Bodrum tatili devam ediyor. Gündüz deniz keyfi yapan çift, akşam saatlerinde ise Bodrum The Galliard Cove House'da baş başa akşam yemeği yedi.

 Eylül Tumbar ile Enes Koçak'ın Bodrum'da romantik akşam yemeği


Deniz manzaralı mekanda güneşi batıran ikili, o anları Instagram'dan paylaştı. İkili, uzun süre mekanda kalarak, hem lezzetleri deneyimledi hem de manzaranın tadını çıkardı.

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