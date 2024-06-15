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Eylül Tumbar en sevmediği huyunu açıkladı

‘Yalan’ dizisinin Duru’su Eylül Tumbar ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e konuk oldu.

Eylül Tumbar en sevmediği huyunu açıkladı

Kanal D’nin yeni dizisi ‘Yalan” ile ekranlara dönen oyuncu Eylül Tumbar, Hakan Gence’nin sorularını yanıtladı. Yeni projesi ve hayat verdiği Duru karakteri hakkında konuşan Tumbar “Canlandırdığım Duru karakteri bir yalanın içinde yaşıyor. Hayatında kendine en yakın gördüğü kişi annesi. Ve idolünü de annesi olarak belirlemiş. Onun gibi olmak istiyor” diyor. 

Özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan yetenekli oyuncu: “Kendimle rekabetim var. Hep söylüyorum, en sevmediğim huyum kendime acımasız olmam. Hiç Pollyanna değilim. Genelde duygusal tepki vermiyorum.” 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında.

 

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