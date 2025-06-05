 Eylül dijital platformlarda!

Trap- Pop’un sınırlarını zorlayan, duygusal ve yenilikçi bir parça...



22 Temmuz 2022’den bu yana üretkenliği ve kendine has tarzıyla dikkat çeken Papa Benj, Eylül ile güçlü müzikal vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.



Modern alternatif Amerikan Trap’ini; geleneksel Türk ezgileri ile birleştirerek dinleyiciyi benzersiz bir ses yolculuğuna çıkarıyor.

Tüm şarkılarının söz, beste, altyapı ve mix süreçlerini kendi üstlenen sanatçı, mastering sürecinde yine Umut Atakan Özşenol ile çalıştı. Minimalist bir hüzün, sıcak bir sonbahar ve melodik derinlik: Eylül şimdi yayında.

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