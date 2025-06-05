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Eylül dijital platformlarda!

Eylül dijital platformlarda! İşte detaylar...

Eylül dijital platformlarda!

Trap- Pop’un sınırlarını zorlayan, duygusal ve yenilikçi bir parça...

Eylül dijital platformlarda!
22 Temmuz 2022’den bu yana üretkenliği ve kendine has tarzıyla dikkat çeken Papa Benj, Eylül ile güçlü müzikal vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Eylül dijital platformlarda!
Modern alternatif Amerikan Trap’ini; geleneksel Türk ezgileri ile birleştirerek dinleyiciyi benzersiz bir ses yolculuğuna çıkarıyor.

 Eylül dijital platformlarda!

Tüm şarkılarının söz, beste, altyapı ve mix süreçlerini kendi üstlenen sanatçı, mastering sürecinde yine Umut Atakan Özşenol ile çalıştı. Minimalist bir hüzün, sıcak bir sonbahar ve melodik derinlik: Eylül şimdi yayında.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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