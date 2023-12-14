  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Eylül Deniz Artist Studio Piyalepaşa Çarşı’da açıldı

İstanbul’da çağdaş sanat rotasının yeni adresi olan Piyalepaşa İstanbul, Eylül Deniz Artist Studio’ya da ev sahipliği yapıyor. 

Eylül Deniz Artist Studio Piyalepaşa Çarşı’da açıldı

Polat güvencesiyle hayata geçirilen, Türkiye’nin özel sektör eliyle yapılmış en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul, sanat mekanlarına bir yenisini ekliyor. Şair, ressam ve heykel sanatçısı Eylül Deniz Çolak’ın özgün çalışmalarına ev sahipliği yapacak Eylül Deniz Artist Studio, 12 Aralık’ta Piyalepaşa İstanbul’da açılıyor. 

Eylül Deniz Artist Studio Piyalepaşa Çarşı’da açıldı

 Çıkardığı şiir kitaplarıyla dilin sınırlarını zorlayan sanatçı Eylül Deniz Çolak, tuvali aşan resim ve heykel işleriyle Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluşuyor. Üst katındaki ofis ile üretim ve yaşam alanı sağlayan atölye, galeri alanında ziyaretçileri karşılıyor. Sanatseverlerin tamamlanmış eserlerin yanı sıra eserlerin üretim aşamalarını takip edebilecekleri gibi atölye, bir alışveriş merkezinde yer alan ilk sanat atölyesi olma özelliği taşıyor.

Eylül Deniz Artist Studio Piyalepaşa Çarşı’da açıldı

EYLÜL DENİZ ÇOLAK HAKKINDA 

Antalya doğumlu, şair, ressam ve heykel sanatçısı Eylül Deniz Çolak, tuval üzerine karışık teknikle ürettiği eserlerinde söz ile anlam arasındaki ahengi resimlerine aktararak dokunuş, renkler, duyarlılık ve duygular arasında gidip gelerek görsel bir şölen sunuyor. Şiiri resmin içine yerleştiren sanatçı, imgeyi bir nevi iç görü ve mest oluşla tuvale dönüştürüyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Demet Özdemir'den siyah kombin
  Magazin

Demet Özdemir'den siyah kombin

Magazin ve spor dünyası bu aşkı konuşuyor!
  Magazin

Magazin ve spor dünyası bu aşkı konuşuyor!

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Doğuş dünyaca ünlü oyuncu Cillian Murphy'e benzetildi

İzzet Yıldızhan, Aleyna Tilki konusuna kendisi üzerinden örnek verdi!
  Magazin

İzzet Yıldızhan, Aleyna Tilki konusuna kendisi üzerinden örnek verdi!

Aylin Coşkun, sahnelerinin engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki'ye bakın ne tavsiyede bulundu?
  Magazin

Aylin Coşkun, sahnelerinin engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki'ye bakın ne tavsiyede bulundu?

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia! Akraba evliliği aşkı bitirdi