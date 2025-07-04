 Eylem Şenkal diyaliz hastalarına moral oldu

Türk Böbrek Vakfı’nın Güneşli’de kısa süre önce hizmete açılan Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi, ünlü oyuncu ve spor psikoloğu Eylem Şenkal’ın sürpriz ziyareti ile renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu.

HASTALARLA TEK TEK İLGİLENDİ, MORAL VE DESTEK VERDİ

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk tarafından karşılanan Eylem Şenkal, merkezde diyaliz tedavisi gören tüm hastalarla yakından ilgilendi.

Genç hastalara moral veren Şenkal, yakında başlayacağı “Gezdik, Gördük” adlı televizyon programının detaylarını paylaşarak fikirlerini aldı.

Yaşlı hastalarla sohbet eden ve ellerini öpen Şenkal, hastalığın zorlu sürecinde motivasyonun önemine dikkat çekti, hastaların hayır duasını aldı.

DİYALİZ HASTALARINDAN ALİŞAN’A SÜRPRİZ DAVET!

Merkezde uzun süredir tedavi gören Sevgi Öztürk, Eylem Şenkal’ı karşısında görünce hem duygulandı hem de şaşkınlığını gizleyemedi.

Şenkal’in güzelliğine ve rol aldığı projelere övgüler yağdıran Öztürk, sevilen sanatçı Alişan’ı da görmek istediğini belirterek şu ricada bulundu: Alişan’ı tanıyor musunuz? Tanıyorsanız lütfen onu da bize getirin.” Hastanın bu isteği üzerine Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, sevindirici bir haber verdi: “Arkadaşlarımız Alişan’la iletişime geçti. Uygun bir zamanda merkezimize gelme sözü verdi. En kısa sürede onu da burada ağırlayacağız.”

TBV BAŞKANI TİMUR ERK: BU ZİYARET HASTALARIMIZA İLAÇ GİBİ GELDİ

Ziyaretin sonunda TBV Başkanı Timur Erk, Eylem Şenkal’a teşekkür ederek duygularını şu sözlerle ifade etti: “Uzun yıllardır vakfımızın destekçisi olmanızı bir yana, herkesin tatil planları yaptığı bir dönemde siz hastalarımızı unutmadan buraya geldiniz, yüzlerini güldürdünüz. Tedavinin en önemli unsuru moraldir. Bu ziyaret de ilaç niteliğinde desek yanlış olmaz, bu kıymetli davranışınız ve nezaketiniz için minnettarız.”

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