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Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi

Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi. İşte detaylar...

Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Eylem Öner, beş yıldır birlikte olduğu Alparslan Ekşioğlu'yla sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

 Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi

Kıbrıs tatilinde evlilik teklifi alan Öner, Ekşioğlu'na 'Evet' dedi.

 Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi

Çift, geçen hafta ise Dubai'de yapılan sade bir törenle dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan tören sonrası ikili bir hafta Dubai'de balayı yaptı.

 Eylem Öner ile Alparslan Ekşioğlu evlendi

İstanbula'a dönen ve çok mutlu olduklarını söyleyen Öner, "Ailelerimiz bizi yalnız bırakmadı. Buradaki dostlarımız için önümüzdeki günlerde bir yemek ve parti vermeyi düşünüyoruz" dedi.

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