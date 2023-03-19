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Evrim Alasya, Şöhretle İlgili Konuştu

'Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Evrim Alasya, şöhretle ilgili konuştu. Ünlü oyuncu, "Ben basit yaşamayı severim, öyle yaşarım. Hayatımda bir şey değişmedi" şeklinde konuştu. İşte haberin detayları...

Evrim Alasya, Şöhretle İlgili Konuştu

'Kızılcık Şerbeti'nde yer alan Evrim Alasya, Episode dergisine konuştu.

Evrim Alasya, Şöhretle İlgili Konuştu

Oyuncu, "Şöhretle aranız nasıl? Çok ilgili olmadığınızı tahmin ediyorum, o anlamda tiyatro kökeniniz ağır basıyordur ama bir yandan da hep yüksek reytingli dizilerle birlikte milyonlarca insan tarafından takip ediliyorsunuz" sorusuna, "Ben basit yaşamayı severim, öyle yaşarım. Hayatımda bir şey değişmedi. Değişmemesi için de uğraşıyorum, çünkü cam fanusta yaşamak olur tam tersi. Benim işim oynamak. Oynuyorum, hayatıma devam ediyorum hatta bazı durumlarda zorlaşıyor hayat maalesef. İnsansın, bazen kimseyle iş konuşmak istemiyorsun ama konuşmak istemediğini anlamıyorlar ama yapacak bir şey yok. Bizim işimizin cilvesi bu nokta, çile diyorum. Çünkü sosyal hayatında yaptığın işten, oynadığım rolden uzaklaşmak, ruhunu dinlendirmek istiyorsun ama her zaman mümkün olmuyor. O yüzden biz oyuncular ara ara kaçarız uzaklara" yanıtını verdi.
Evrim Alasya, Şöhretle İlgili Konuştu

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