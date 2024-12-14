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Evrim Alasya'dan aldatılma itirafı!

Evrim Alasya'dan aldatılma itirafı! İşte detaylar...

Evrim Alasya'dan aldatılma itirafı!

Hakan Gence’nin bu haftaki konuğu Evrim Alasya: “40’lı yaşlar çok güzelmiş. Büyüdüğümü, olgunlaştığımı hissediyorum. Çocuk yapmayı hiç düşünmedim. Çünkü ben kendimle uğraşmayı, didik didik etmeyi seviyorum."

Evrim Alasya'dan aldatılma itirafı!
Geçmişte aldatıldığını itiraf eden oyuncu, “Aldatıldım tabii. Herkes aldatılmıştır diye düşünüyorum. Mesajla yakaladığım da, üçüncü bir kişinin bana ulaştığı durumlar da oldu” diyor. Sözlerine her şeye rağmen aşkın öneminden bahsederek devam eden Evrim Alasya: “Bu hayatı yaşanabilir kılan tek şey aşk. İnsan her şeyi aşkla, hakkını vererek yapabiliyor. Bu hayatta Evrim’in egosunu aşktan başka hiçbir şey kıramadı. İnsanda ben duygusu vardır ya, aşk duygusu geldiği zaman sınırları zorlarsın, kendini ve o ben duygusunu yok sayarsın.”

Evrim Alasya'dan aldatılma itirafı!
‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’teHürriyet YouTube kanalında.

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