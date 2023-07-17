"Bu Bir Rüya", Evrencan Gündüz'ün vokal ve gitar performansıyla hayat bulurken, Orhan Deniz bas gitarda, Nedim Ruacan davulda, Tolga Erzurumlu klavyede yer almıştır. Şarkının miks işlemleri Alp Turaç tarafından gerçekleştirilirken, mastering işlemi Ahmet Gökhan Coşkun tarafından yapılmıştır. Şarkının yönetmenliğini ise İzzet Başlak üstlenmiştir.

Şarkının sözleri, derin bir duygu yüküyle kaleme alınmıştır ve Evrencan Gündüz'ün iç dünyasından izler taşımaktadır. "Bu Bir Rüya", Evrencan'ın sevdiği kişiye olan özlemi, onun yokluğunda hissettiği eksikliği ve tekrar bir araya gelme umudunu anlatmaktadır.

"Bu Bir Rüya" şarkısına, tüm müzik platformlarından ve video paylaşım sitelerinden ulaşabilirsiniz. Evrencan Gündüz hayranları için kaçırılmayacak bir deneyim sunan bu yeni şarkı, kısa sürede popülerlik kazanacağına şüphe yok.

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