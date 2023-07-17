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Evrencan Gündüz'ün yeni şarkısı "Bu Bir Rüya" yayınlandı

Evrencan Gündüz'ün yeni şarkısı "Bu Bir Rüya" müzikseverlerle buluştu. Bu sıra dışı şarkı, bir barışma temasını işlemekte olup, hayatın zorluklarına rağmen her şeyin yoluna girebileceğine ve sevginin her şeyi çözebileceğine olan inancı yansıtmaktadır.

Evrencan Gündüz'ün yeni şarkısı "Bu Bir Rüya" yayınlandı

"Bu Bir Rüya", Evrencan Gündüz'ün vokal ve gitar performansıyla hayat bulurken, Orhan Deniz bas gitarda, Nedim Ruacan davulda, Tolga Erzurumlu klavyede yer almıştır. Şarkının miks işlemleri Alp Turaç tarafından gerçekleştirilirken, mastering işlemi Ahmet Gökhan Coşkun tarafından yapılmıştır. Şarkının yönetmenliğini ise İzzet Başlak üstlenmiştir.

 

Evrencan Gündüz'ün yeni şarkısı "Bu Bir Rüya" yayınlandı

Şarkının sözleri, derin bir duygu yüküyle kaleme alınmıştır ve Evrencan Gündüz'ün iç dünyasından izler taşımaktadır. "Bu Bir Rüya", Evrencan'ın sevdiği kişiye olan özlemi, onun yokluğunda hissettiği eksikliği ve tekrar bir araya gelme umudunu anlatmaktadır.

"Bu Bir Rüya" şarkısına, tüm müzik platformlarından ve video paylaşım sitelerinden ulaşabilirsiniz. Evrencan Gündüz hayranları için kaçırılmayacak bir deneyim sunan bu yeni şarkı, kısa sürede popülerlik kazanacağına şüphe yok. 

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