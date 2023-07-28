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Evrencan Gündüz konser maratonuna devam ediyor

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Evrencan Gündüz, büyük bir hızla devam eden müthiş konser maratonuyla hayranlarını etkisi altına almaya devam ediyor.

Evrencan Gündüz konser maratonuna devam ediyor

Yoğun programının yanı sıra önde gelen bir markanın sosyal medya için özel çekilen reklam filminde de yer aldı. Yetenekli müzisyen, hayranları ve sektör profesyonelleri tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor.

Evrencan Gündüz'ün coşkulu konser turu, farklı şehirlerde unutulmaz deneyimler sunarak onun sadık takipçilerine müzik dolu bir yolculuk yaşatıyor. Yaklaşan sahne programı ise şu şekilde:

4 Ağustos - Alaçatı Smak
5 Ağustos - Ataşehir Caz
10 Ağustos - Swissotel Chatel
16 Ağustos - İzmir Hilltown
18 Ağustos - Kargıcak
19 Ağustos - Alaçatı Smak
26 Ağustos - Argos Kapadokya'da


Ayrıca, 15 Ağustos'ta, Asım Can Gündüz'ün doğum günü kutlanacak. Evrencan Gündüz ise her sene bu özel günde Asım Can Gündüz'ün bir şarkısını cover yapıyor.

 

 

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