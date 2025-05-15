 Evren Yaşlak'ın doğum gününde ünlüler geçidi

Evo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yaşlak, yeni yaşını 13 Mayıs 2025 Salı günü Boğaz'ın en büyük mega yatı olan Den Den Mega Yat’ta sevdikleriyle birlikte kutladı.



İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı etkinlikte, başta Evo Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evrim Yaşlak olmak üzere, kardeşi için bu özel parti büyük bir titizlikle organize edildi. Ünlü DJ Erkan

Music’in müzik şöleni yaşattığı gecede katılım oldukça yoğundu. Evren Yaşlak’ın doğum günü smokini, Şinasi Günaydın markasının özel tasarımıyla hazırlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı bir konseptle hazırlanan pasta, Esinti Pasta & Cafe Emre Güçlü’nün imzasını taşıdı. Yaklaşık 80 özel davetlinin katıldığı gece, adeta bir görsel şölene dönüştü. Cuento Grup’tan Kadir Mıhçı’nın özel olarak organize ettiği dans şovu, gecede büyük ilgi gördü. Çekiç Medya ve Ali Dikmen’in özel çekim yaptığı gecede, Portaxe ve Den Den Grubu organizasyonu büyük bir titizlikle koordine etti. Boğazda gerçekleşen doğum günü partisi adeta ayakta alkışlandı. Geceye katılan diğer isimler şöyleydi:



İlhan Arık, Kürşad Karakuş, Melek Doğan, Özkan Aydoğanoğlu, Umut Karadağ, Nilay Dorsa, Oksana Kuznetsova, Anisa Diko, Mertcan Boylu, Tuğçe Balcı, Tuğana Akyürek, Ali& Neslihan Günaydın, Merve & Cem Seyis, Emir Şenkül, Aysu Şahin, Selda Naz, Cansu & Damla Çekiç, Levent Çekiç, Mehmet Mert, Hasan Özay, Zafer Tokgöz, Tanju& Derya Menteş, Adem Sincar, Neslihan Aydın, Begüm Kızılarslan, Şeyma Baday, Pınar Delen, Gamzenur Temel, Rabia Toprak, Züleyha Hamza, Bahar Eren Sayın, Hande Berilgen, Ayşegül Eraslan, Pamuk Pars, Ali Turan, Evren Yurttaş, Ethem Solakoğlu katılan isimler arasındaydı.

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