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“Evlilikten Sahneler” perdelerini son kez tiyatroseverlere açıyor

Üç sezondur kapalı gişe sahnelenen, Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı “Evlilikten Sahneler”, kapalı gişe temsillerinin ardından sahnelere veda ediyor. 6 Mayıs akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde son kez perdelerini açmaya hazırlanan “Evlilikten Sahneler”in bu çok özel temsilini kaçırmayın.

“Evlilikten Sahneler” perdelerini son kez tiyatroseverlere açıyor

Sinemanın ölümsüz isimlerinden Ingmar Bergman’ın kült filminden, ödüllü oyuncu ve yönetmen Kayhan Berkin rejisiyle sahneye uyarlanan, ‘’İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?”, “Aile nedir?”, “Şefkat nedir?”, “Aşk nedir ne değildir?” sorularına yanıt arayan Ece Dizdar ve Öner Erkan’ın başrollerini paylaştığı “Evlilikten Sahneler”, tiyatroseverleri evli bir çiftin başına gelenleri yakından izlemeye son kez davet ediyor.

“Evlilikten Sahneler” perdelerini son kez tiyatroseverlere açıyor

Oyunda 10. evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan ideal bir çift görünümündeki iki çocuk sahibi mutlu bir çiftin; bir çeşit sığınak olarak kurdukları evliliklerinin kimi dönemlerini yakından izleme fırsatını bulacak olan seyirci, görünürde mükemmel olan bu çiftin sevgi, nefret, arzu, tekeşlilik, özgürlük, iletişimsizlik gibi kavramlarla mücadele edişlerini son kez yakından gözlemleyecek. Bir tür evlilik araştırması olan oyunda Ece Dizdar ve Öner Erkan’ın yanı sıra Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ve Naz Buhşem de rol alıyor.

“Evlilikten Sahneler” perdelerini son kez tiyatroseverlere açıyor

Çoğu zaman kadın ve erkek kimliğinde önemli dönüşümlere yol açan ve onu biçimlendiren bir çerçeve haline gelen evliliği oyunun merkezine koyan Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı olan “Evlilikten Sahneler”, 6 Mayıs Pazartesi 20:30’da son kez Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde temsilini gerçekleştirecek. 

Versus Tiyatro ve Zorlu PSM ortak yapımı Evlilikten Sahneler’in biletleri passo.com.tr üzerinden satışta.

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