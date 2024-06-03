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Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan romantik mesaj!

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan romantik mesaj! İşte detaylar...

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan romantik mesaj!

Mustafa Sandal ile butik işletmecisi Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de evlenmişti. Çift evliliklerinin ikinci yılını sosyal medyada kutladı.

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan romantik mesaj!
Sandal, "Senle bende zaman durdu. Hani kaç yıl oldu, valla yıl dönümünden çok sayende gün dönümü kafasındayım. Aşkın, sevgin yanımda olduğu müddetçe hep mutlu ve huzurluyum. Benim en yakın dostum, arkadaşım aşkım evlilik yıldönümümüz kutlu olsun" dedi.

Evliliklerinin ikinci yılını kutlayan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'dan romantik mesaj!
Sütşurup, "İki yıl önce bugün, hayatlarımızı birleştirdik ve birlikte büyüyen sevgimizin her anını çok sevdim. 6 yıldır yanımda olduğun için minnettarım. Daha nice yılları birlikte geçireceğimiz için heyecanlıyım. Seni seviyorum" dedi.

 

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