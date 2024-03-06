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Evliliklerinin 51’inci yılını kutladılar! Kadriye Olgar-Güven Olgar 51 yıl sonra yeniden gelin-damat oldu

Kadriye Olgar-Güven Olgar 51 yıl sonra yeniden gelin-damat oldu. İşte detaylar...

Evliliklerinin 51’inci yılını kutladılar! Kadriye Olgar-Güven Olgar 51 yıl sonra yeniden gelin-damat oldu

 

Kadriye Olgar ve Güven Olgar, evliliklerinin 51’inci yılını kutladılar.

 Evliliklerinin 51’inci yılını kutladılar! Kadriye Olgar-Güven Olgar 51 yıl sonra yeniden gelin-damat oldu
Çift, yeniden gelinlik-damatlık giydi.

 Evliliklerinin 51’inci yılını kutladılar! Kadriye Olgar-Güven Olgar 51 yıl sonra yeniden gelin-damat oldu

Kadriye Olgar, "Bugün tam 51 yıl oldu. Aynı saygı, aynı özlem, aynı aşk ile... İyi ki varsın sevgilim" dedi.

 

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