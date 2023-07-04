Evliliklerinin 22. Yılını kutladılar

Arben Gayrimenkul’un sahibi Erol Matur evlilik yıldönümünde yirmi iki yakın aile dostları ile bu güzel gecede 22. Yılın şerefine çok özel bir yemek organizasyonu yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kesilen pasta sonrası eğlenceye geçerek güzel bir gece geçirdiler.

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