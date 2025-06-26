Evlilikleri çok konuşulan Lucien Arkas ile Merve Arkas, üçüncü yıllarını kutladı

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas (80) ile Merve Arkas (38), evliliklerinin üçüncü yılını kutladı.

Evlendikleri dönem 42 yaş fark nedeniyle gündem olan çift, yıldönümündeki kareleri Instagram'dan paylaştı.

Merve Arkas o anlara, "Nice senelerimiz olsun aşkım, geçireceğimiz daha nice mutlu yıllara... 25.06.2022" notunu düştü.

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