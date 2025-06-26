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Evlilikleri çok konuşulan Lucien Arkas ile Merve Arkas, üçüncü yıllarını kutladı

Evlilikleri çok konuşulan Lucien Arkas ile Merve Arkas, üçüncü yıllarını kutladı. İşte detaylar...

Evlilikleri çok konuşulan Lucien Arkas ile Merve Arkas, üçüncü yıllarını kutladı

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas (80) ile Merve Arkas (38), evliliklerinin üçüncü yılını kutladı.

Evlilikleri çok konuşulan Lucien Arkas ile Merve Arkas, üçüncü yıllarını kutladı

Evlendikleri dönem 42 yaş fark nedeniyle gündem olan çift, yıldönümündeki kareleri Instagram'dan paylaştı.

Evlilikleri çok konuşulan Lucien Arkas ile Merve Arkas, üçüncü yıllarını kutladı

Merve Arkas o anlara, "Nice senelerimiz olsun aşkım, geçireceğimiz daha nice mutlu yıllara... 25.06.2022" notunu düştü.

Evlilikleri çok konuşulan Lucien Arkas ile Merve Arkas, üçüncü yıllarını kutladıEvlilikleri çok konuşulan Lucien Arkas ile Merve Arkas, üçüncü yıllarını kutladıEvlilikleri çok konuşulan Lucien Arkas ile Merve Arkas, üçüncü yıllarını kutladı

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