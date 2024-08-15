Başarılı oyuncu Almila Ada, Yunanistan tatilinde iş adamı sevgilisinden evlilik teklifi alarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevgilisinin teklifine “Evet” diyerek mutluluğunu paylaşan Ada, yaşadığı anları ilk kez paylaştı.

Yeni projeler için bir toplantıdan çıkarken gazetecilerin soruları yanıtlayan Ada, “Baş başa bir tatil planladık. Ne arkadaşlarımız ne de ailemiz yanımızdaydı. Teklif, doğum günümde geldi. Yemekten sonra pasta servisi yapıldı, ben de dilek tutarak mumları üfledim. Tam pastayı yiyecekken evlilik teklifiyle karşılaştım. O kadar heyecanlandım ki her şeyi hatırlayamıyorum. Tamamen doğum günümü kutlayacağız diye düşünmüştüm, bu yüzden büyük bir sürpriz oldu. Mutluluktan şaşkır şakır ağladım” sözleriyle heyecanını dile getirdi.



DÜĞÜN İÇİN RAHATÇA PLAN YAPACAĞIZ

Parmağında yüzük göremeyen muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Ada, “Tatil dönüşü yapılması gereken düzenlemeler için kuyumcuya götürdük. Malum, bir ömür takacağım inşallah. Hayalimde bir düğün yok, her şey daha çok yeni. Ailelerimizle konuşup öyle plan yapacağız. Acelemiz yok, içimize sinecek, rahatça planlayabileceğimiz bir düğün istiyoruz,” dedi.



EN BÜYÜK DESTEKÇİM O

Evlilikle oyunculuğu bir arada yürütmenin zor olduğu algısına da değinen Ada, “Her ilişki kendi dinamiğini oluşturur. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Aksine, en büyük destekçim o. Projelerimde en az benim kadar başarılı olmamı isteyen biri. Birlikte senaryo okuyoruz, birlikte karar veriyoruz. Sektörde çalışma saatleri yoğun, ama biz kendi dengemizi kurmayı başardık,” dedi.



BAHÇEMDEN TOPLADIĞIM SEBZELERLE YEMEK YAPMAYI SEVİYORUM

Polenezköy’de bir evde yaşamaya başlayan Ada, yemek yapmayı çok sevdiğini ve fırsat buldukça mutfakta zaman geçirdiğini belirtti. “Bahçemizde küçük bir sebze ve meyve alanı var. Yazın, bahçeden topladığım sebzelerle yemek yapmak beni çok mutlu ediyor,” diye ekledi. Yeni sahiplendiği köpeği Lucca’dan da bahseden Ada, “Geçen ay sahiplendik. Annesi yavrulamış ve yavru köpekler kötü şartlardaydı. Lucca biraz ürkek ve korkmuştu. Herkese sokaktan bir hayvan sahiplenmesini öneririm ama bu büyük bir sorumluluk. Birkaç ay sonra bakamıyorum diyerek vazgeçmemek gerekiyor,” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.