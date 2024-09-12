Uzun süredir Eylül Tumbar ile ciddi bir ilişki yaşayan Koçak, ilişkileri hakkında şunları söyledi: "Yoğun tempomuza rağmen, vakit buldukça birlikte zaman geçirmeye çalışıyoruz. Az vaktimiz olduğu için daha değerli ve anlamlı hale getiriyoruz. Aynı sektörde olmamız da birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor."

Yusuf karakterine dair konuşan Koçak, "Dram yüklü, ağır bir senaryomuz var. Bu süreç benim için de zorlu geçiyor ama yüreği geniş, mert bir delikanlıyı canlandıracağım" dedi.

Sudoku'da dünya 18'incisi olan sevgilisi Eylül Tumbar'ı kutlamayı ihmal etmeyen Koçak, "Sudoku bende hiç yok ama her gün onu tebrik ediyorum," diyerek gülümsedi. "Evlilik var mı?" sorusuna ise net bir şekilde cevapladı: "Şu anda evlilik planımız yok."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.