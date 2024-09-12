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"Evlilik planımız yok"

Son dönemin en başarılı ve dikkat çeken oyuncularından Enes Koçak, Bebek Lucca çıkışı kameralara yakalandı. "Yoksulluk" dizisinde başrol oynayan Koçak, yeni projesine sıkı bir şekilde hazırlandığını belirtti.

"Evlilik planımız yok"

Uzun süredir Eylül Tumbar ile ciddi bir ilişki yaşayan Koçak, ilişkileri hakkında şunları söyledi: "Yoğun tempomuza rağmen, vakit buldukça birlikte zaman geçirmeye çalışıyoruz. Az vaktimiz olduğu için daha değerli ve anlamlı hale getiriyoruz. Aynı sektörde olmamız da birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor."
Yusuf karakterine dair konuşan Koçak, "Dram yüklü, ağır bir senaryomuz var. Bu süreç benim için de zorlu geçiyor ama yüreği geniş, mert bir delikanlıyı canlandıracağım" dedi.

"Evlilik planımız yok"

Sudoku'da dünya 18'incisi olan sevgilisi Eylül Tumbar'ı kutlamayı ihmal etmeyen Koçak, "Sudoku bende hiç yok ama her gün onu tebrik ediyorum," diyerek gülümsedi. "Evlilik var mı?" sorusuna ise net bir şekilde cevapladı: "Şu anda evlilik planımız yok."

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