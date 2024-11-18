 Evliliğinde kriz yaşayan Sahra Işık ve İdris Aybirdi kötü günleri geride bıraktı

Bir dönem boşanma haberleriyle gündeme gelen Sahra Işık ve İdris Aybirdi, kötü günleri geride bıraktı.

Şimdilerde aşklarıyla düşman çatlatan aşıklar, doğum gününde vur patlasın çal oynasın eğlendi.

Survivor yarışmasıyla ünlenen voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı idris Aybirdi, evliliklerindeki kara bulutları dağıttı. 2019 yılında dünya evine giren Sahra Işık ve İdris Aybirdi, geçtiğimiz yıl uzun süre boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Evliliklerini kurtarmak için o dönem evlilik terapistine dahi başvuran sevgililer, şimdilerde birlikteliklerinin tadını çıkartıyor.

Kötü günleri geride bırakan Sahra Işık ve İdris Aybirdi, önceki akşam Etiler Pixi aldı mekânda doğum günü kutlaması yaptı. İdris Aybirdi’nin yeni yaşını kutladığı akşamda felekten bir eğlence düzenleyen ikili, mekân çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. İdris Aybirdi, boşanma haberlerinin hatırlatılması üzerine “Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok” diye konuştu. Sahra Işık ise “Artık bebek düşünüyor musunuz?” sorusuna gülerek “Teşekkür ederim” yanıtını verdi.

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