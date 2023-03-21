Evlenmeleri Beklenen Ünlü Çift Ayrıldı

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Eda Taşpınar uzun süren yalnızlığına 2021'in son günlerinde Alman Patrick ile nokta koymuş ama ilişkisini Nisan 2022'de gittikleri Meksika Tulum tatilinde duyurmuştu.

Öte yandan 2022'nin son aylarında yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Patrick ile Galataport'ta görüntülenen Eda Taşpınar, "İlişkim çok iyi gidiyor" demişti.

Eda Taşpınar, öncesinde de yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen gizemli kişi ile objektiflere takılmıştı. Bebek Otel'den çıktığı sırada gazetecileri fark eden Taşpınar, beyefendiye durumu kısaca anlattıktan sonra ters yöne yönelmişti.

"Yanınızdaki beyefendi kim?' sorusuna ise "Bir yabancı arkadaşım, Türkiye’yi gezdiriyorum. Bir ilişki durumu yok” şeklinde yanıt verse de 100 metre ileride aynı kişi ile yeniden bir araya gelmişti.

Taşpınar, ayrılık haberlerine, "Evet ayrıldık ama neredeyse hemen her gün telefonla konuşuyoruz. Çünkü biz her şeyden önce çok iyi anlaşan arkadaşız" dedi.

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