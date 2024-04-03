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"Evleniyorum" diyen İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan açıklama!

"Evleniyorum" diyen İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan açıklama... İşte detaylar...

"Evleniyorum" diyen İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan açıklama!

İbrahim Tatlıses, "Evleniyorum" açıklaması yaptı.

"Evleniyorum" diyen İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan açıklama!
Sanatçı, açıklamasının 1 Nisan şakası olduğunu söyledi.

"Evleniyorum" diyen İbrahim Tatlıses'ten şaşırtan açıklama!
Tatlıses, İzmir'de ev aldığını belirtti.

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