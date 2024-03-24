Evleniyorlar mı?

Nilsu Berfin Aktaş ve Blok 3 lakaplı sevgilisi Hakan Aydın, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.



Salaş giyimleri ile dikkat çeken çift çevredekiler tarafından tanınmamak için kapüşonları ile kendilerine önlem aldı. AVM’de bulunan bir kuyumcuya giderek uzun vakitler geçiren çift, "düğün hazırlıkları başladı mı?" akıllarda soru işareti bıraktılar.

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