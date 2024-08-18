Evlenecekleri dönem ayrılan İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar yeniden barıştı

Evlenecekleri iddia edilen İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı.



Çift aşklarına ikinci şans verdi.



Oyuncu sevgilisiyle paylaştığı karesine, "Ben aşırı seviyorum" diye yazdı.

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