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Evlenecekleri dönem ayrılan İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar yeniden barıştı

Evlenecekleri dönem ayrılan İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar yeniden barıştı. İşte detaylar...

Evlenecekleri dönem ayrılan İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar yeniden barıştı

Evlenecekleri iddia edilen İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı.

Evlenecekleri dönem ayrılan İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar yeniden barıştı
Çift aşklarına ikinci şans verdi.

Evlenecekleri dönem ayrılan İrem Helvacıoğlu ve iş insanı Ural Kaspar yeniden barıştı
Oyuncu sevgilisiyle paylaştığı karesine, "Ben aşırı seviyorum" diye yazdı.

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