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Evlenecekleri beklenen Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı

Evlenecekleri beklenen Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı. İşte detaylar...

Evlenecekleri beklenen Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı

Bir süredir ilişki yaşayan Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.

 Evlenecekleri beklenen Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı


İkili, daha önce paylaştıkları fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı.

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