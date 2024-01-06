 Evlenecekleri beklenen Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı

Bir süredir ilişki yaşayan Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı.



İkili, daha önce paylaştıkları fotoğraflarını da profillerinden kaldırdı.

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