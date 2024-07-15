Evinde bir köpeği iki kedisi ile yaşayan Atiye, hayvan barınaklarını sürekli ziyaret ediyor

Hayvan kelimesi yerine ‘yaşayan dostlarım’ tanımını kullandığını dile getiren Atiye, “Öldürülen değil yaşayan dostlar istiyorum” dedi.

Atiye, evinde bir Sibirya kurdu iki tane kedisi ile yaşıyor. Çocuklarına da bu sevgiyi aşılayan Atiye, ayda bir iki sefer İstanbul'daki barınakları ziyaret ediyor.

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