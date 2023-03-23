Evidea İle Ramazan’da Hep Birlikte

Paylaşmanın ve birlikteliğin çok daha anlamlı olduğu Ramazan ayı geldi çattı…

Birlikte olmanın ve birlikteliğin artırdığı bereketin simgesi olan Ramazan’da sofralar her zamankinden daha özenli hazırlanıyor.

Sevdikleriniz için özenle hazırlayıp sunacağınız sofralarınız için aradığınız her şey Evidea’da…

Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam olmak üzere toplam 8 ana kategoride geniş bir ürün yelpazesi bulunan Evidea, bir evin ihtiyacı olan tüm ürünleri tek çatı altında sunuyor.

Sevdiklerinizle birlikte olduğunuz Ramazan sofralarınız için birbirinden farklı, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla Evidea’da bulabilirsiniz. Pişirme ürünlerinden, çay-kahve setlerine, tost makinesinden çatal bıçak takımlarına kadar birçok seçenek sunan Evidea, iftar ve sahur sofralarınızda size eşlik ediyor.

Evidea’nın kendi markası Temfera granit tencereler ve tavalar ile sağlıklı iftar menüleri çıkartabilir, çeşit çeşit pratik mutfak aletleri ile işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Hazırladığınız yemekleri rengarenk porselen yemek takımlarında servis edebilir, diğer sunum ürünleriyle masanızı tarzınıza göre donatabilirsiniz. Ramazan akşamlarında sevdiklerinizle iftar sonrası sohbetlerinizi Evidea’dan seçeceğiniz çay ve kahve setleriyle yapacağınız ikramlarla özelleştirebilirsiniz.

Mutfağınızın becerikli yardımcıları elektrikli ev aletleri de Evidea’da. Sahur sofralarınız için tost makineleri, çay makineleri hayatınızı kolaylaştırırken, lezzetli krepleriniz için Evidea markası olan Houseline el blenderi en yakın yardımcınız olacak.

Ramazan sofralarınızın baş mimarı Evidea ürünleri için Evidea mağazalarına ve evidea.com’a uğramayı unutmayın…

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