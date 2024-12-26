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'Evcilik' filminin galası gerçekleşti

'Evcilik' filminin galası gerçekleşti. İşte detaylar...

'Evcilik' filminin galası gerçekleşti

Yapımını Meddah ve Sky Film’in üstlendiği, yönetmenliğini ve senaristliğini Ümit Ünal'ın yaptığı, başrollerinde ise başarılı oyuncular; Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın ve Nejat İşler’in yer aldığı ödüllü “Evcilik” filminin galası Atlas Sinemasında gerçekleşti.

'Evcilik' filminin galası gerçekleşti
Filmin konusu ise;
Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik. Hayatlarından sıkılmış genç bir çift, Fırat ve Filiz, Evcilik'e gelirler. Oteli işleten Özkan ve yaşı ondan hayli küçük karısı Aysun ile tanışırlar.

 'Evcilik' filminin galası gerçekleşti

Özkan ve Aysun arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Filiz ve Fırat köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler.

 'Evcilik' filminin galası gerçekleşti

Ama Aysun ve Özkan bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.

 'Evcilik' filminin galası gerçekleşti

Proje, 27 Aralık'ta sinemalarda...

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