Eurovision’dan Sertab Erener’e davet geldi

Sevenlerinin karşısına büyük bir coşkuyla çıkan Sertab Erener, yıllardır dillere pelesenk olmuş şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nin kendisi için çok özel bir sahne olduğunu dile getiren Erener, “Öğrenci yıllarımda burada düzenlenen konserlere provalara hep gelirdim. O zamanlar hep hayal ederdim, bugün ise bu sahnede sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

Yıllar önce ülkemizi Eurovision'da temsil ederek “Eweryway That I Can” şarkısı ile birincilik gururunu bizlere yaşatan Sertab Erener, “Bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldım. Yarışma gecesinin hazırlıklarına başladım. Sena Şener ile “Eweryway That I Can” üzerinde oynamalar yapıyoruz. Farklı bir versiyonu Mayıs ayında sizlerle de paylaşacağız” dedi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Sertab Erener, muhteşem performansının yanı sıra enerjisiyle de büyük alkış aldı.

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