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Eurovision 2024'ün kazananı belli oldu

Eurovision 2024'ün kazananı belli oldu. İşte detaylar...

Eurovision 2024'ün kazananı belli oldu

Bu yıl 68.'si düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsviçre adına yarışan Nemo kazandı.

Eurovision 2024'ün kazananı belli oldu

İsveç’in Malmö kentinin ev sahipliği yaptığı yarışmada, "The Code" adlı şarkıyla yer alan Nemo toplam 591 puanla birinci oldu.

Eurovision 2024'ün kazananı belli oldu

İkinci sıradaki Hırvatistan 547 puanda kalırken, Ukrayna 453 puanla üçüncü sırayı aldı.

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