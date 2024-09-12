  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Etro’dan 2024-25 Sonbahar/Kış koleksiyonu

Etro, çeşitliliğe her zaman açık ve yeni yerler keşfetmeyi arzulayan bir marka olarak, bu sezon Homeros’un efsanelerini andıran bir yolculuğa çıkıyor.

Etro’dan 2024-25 Sonbahar/Kış koleksiyonu

Kreatif direktör Marco De Vincenzo, Etro’nun geçmişini tarihin katmanları gibi eleyerek, her defasında bu geçmişten yeni bir şeyleri gün yüzüne çıkarıyor.  

Etro’dan 2024-25 Sonbahar/Kış koleksiyonu

Odysseus’un Scylla ve Charybdis arasından geçtiği Messina Boğazı’ndan esen rüzgar, saçları savuruyor ve vücuda şal gibi sarılıp tırmanan etekleri, fosforlu kalem izleri gibi titreşen şalları, kalıplı montlar ve ceketlerle korunan incecik kırılganlıkları tıpkı birer dalga gibi harekete geçiriyor.  

Etro’dan 2024-25 Sonbahar/Kış koleksiyonu

Keçe üzerine folyo, deri üzerine şablon gibi detaylara tersyüz edilmiş şal desenleri eşlik ediyor. Kalın döşemelik kumaşlar ise küçük ceketler formunda kendini gösteriyor.  

Etro’dan 2024-25 Sonbahar/Kış koleksiyonu

Wolford ile birlikte üretilen jakarlı body’ler, desenleri doğrudan vücuda taşıyarak, vücudu ikinci bir deri gibi sarıyor. Kırılganlık ve güç arasındaki zıtlıkta, eril ve dişil dünyalar, renklerin karışıp harmanlandığı ve sonunda siyaha dönüştüğü bir hikaye yaratarak bir araya geliyor.  

Etro’dan 2024-25 Sonbahar/Kış koleksiyonu

 

Yolculuk devam ediyor; pusulasız, haritasız ve gururla. 

Etro 2024-25 Sonbahar/Kış KoleksiyonuBeymen’lerde ve Beymen.com’da sizi bekliyor

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile
  Magazin

Bebek göründü! Melisa Aslı Pamuk hamile

Cem Yılmaz bu sezon da Zorlu PSM’de
  Magazin

Cem Yılmaz bu sezon da Zorlu PSM’de

Sinan Çalışkanoğlu'nun başına gelene inanamayacaksınız!
  Magazin

Sinan Çalışkanoğlu'nun başına gelene inanamayacaksınız!

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!
  Magazin

Demet Akalın'a özendi, bıçak altına yattı!

Yılmaz Morgül’den öğrencilere ilk gün desteği
  Magazin

Yılmaz Morgül’den öğrencilere ilk gün desteği

Kaan Yıldırım, ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminde!
  Magazin

Kaan Yıldırım, ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın 'Cinlerin Düğünü' filminde!