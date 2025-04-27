  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

'Eternal Tribe' sergisiyle ruhlara dokunan bir açılış gerçekleşti

Resim ve heykelin büyülü buluşması, İstanbul’un tarihi dokusunda iş, sanat ve cemiyet dünyasını aynı çatı altında bir araya getirdi.

'Eternal Tribe' sergisiyle ruhlara dokunan bir açılış gerçekleşti

Çizge Mimarlık’ın yaratıcı kardeşleri Tuğba ve Elif Konur, bireysel sanatsal üretimlerini bağımsız bir sergide bir araya getirdi. Tuğba Konur’un resimleri ve Elif Konur’un heykel çalışmaları, “Eternal Tribe” sergisiyle sanatseverlerle buluştu. 

'Eternal Tribe' sergisiyle ruhlara dokunan bir açılış gerçekleşti

Tarihi bir çatı kilisesinde gerçekleşen sergi açılışı, mistik atmosferiyle büyülerken; gecenin zarif ev sahipliğini Gülşah Çınar üstlendi. 

'Eternal Tribe' sergisiyle ruhlara dokunan bir açılış gerçekleşti

Tuğba Konur, yıllardır iç mimariyle şekillendirdiği estetik dilini bu kez tuvallerine taşıdı. Her fırça darbesinde soyut bir hikâye anlatan Tuğba Konur, sergideki eserleriyle izleyicileri içsel bir yolculuğa çıkardı. Elif Konur ise form ve dokunun ötesine geçerek, çamurla olan meditatif ilişkisini güçlü heykel kompozisyonlarıyla yansıttı. Her bir heykel; zaman, kökler ve kadim ruha dair derin birer sembol gibiydi. 

'Eternal Tribe' sergisiyle ruhlara dokunan bir açılış gerçekleşti

“Eternal Tribe”, yalnızca iki sanatçının üretimini değil; bir bütünün iki ayrı ifadesini sunan, sezgisel ve zamansız bir anlatıydı. 10 gün boyunca tarihi Çatı kilisesinde devam edecek olan sergi, açılış gecesinde mimarlık, sanat, moda ve gastronomi çevrelerinden birçok seçkin ismin katılımıyla sosyal ve kültürel bir buluşmaya dönüştü. Davetliler hem eserleri yakından inceleme fırsatı buldu hem de Konur kardeşlerin yaratıcı dünyasına tanıklık etti.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

3 Oscarlı ‘Zorba’ Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde izlendi
  Kültür - Sanat

3 Oscarlı ‘Zorba’ Girit’ten Side’ye Kültür ve Lezzet Festivali’nde izlendi

Altan Gencebay ve Berna Gencebay'dan mutlu aile tablosu
  Magazin

Altan Gencebay ve Berna Gencebay'dan mutlu aile tablosu

Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci aşk dolu hayatlarını anlattı!
  Magazin

Nihat Kahveci ve eşi Fulya Sever Kahveci aşk dolu hayatlarını anlattı!

Annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybettiği için sahnede ağlayan Tarkan'dan açıklama!
  Gündem

Annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybettiği için sahnede ağlayan Tarkan'dan açıklama!

Afra Saraçoğlu Pera dizisinde bir influencer'a hayat verecek!
  Magazin

Afra Saraçoğlu Pera dizisinde bir influencer'a hayat verecek!

Hastanede fotoğrafı ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
  Magazin

Hastanede fotoğrafı ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül sağlık durumu hakkında bilgi verdi!